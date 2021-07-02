В Украине запустили информационный бот с правилами выезда в разные страны

В Украине запустили информационный бот, который содержит сведения о правилах въезда украинцев в разные страны.
«В условиях COVID-19 при планировании путешествий обязательно ознакомьтесь с правилами въезда для украинцев на сайте МИД или с помощью Corona.Travel.Bot, который мгновенно сообщает об изменениях», — говорится в сообщении, обнародованном в телеграмм-канале «Коронавирус. Инфо» в пятницу.
Отмечается, что для того, чтобы отслеживать актуальную информацию необходимо отправить сообщение или из списка выбрать название страны, которая интересует; ознакомиться с актуальными правилами; выбрать режим мониторинга, а также подписаться и получать уведомления об обновлении условий въезда.
«В Corona.Travel.Bot есть два режима мониторинга: 1) следить за изменением зоны — если страна пока закрыта для украинцев, то бот отправит оповещение о ее открытии (и наоборот); 2) следить за изменениями правил — бот отправляет отчет: какие удалили, а какие добавили», — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что Corona.Travel.Bot пользуется данными сайта Министерства иностранных дел Украины, поэтому информация в нем официальная.
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