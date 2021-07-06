В Германии в августе могут снять все коронавирусные ограничения

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас полагает, что действующие в стране ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, могут быть отменены в течение августа, когда все жители ФРГ получат возможность принять участие в вакцинации против коронавируса. Такое мнение он высказал во вторник агентству DPA и немецкой газете Suddeutsche Zeitung.
«Этого следует ожидать в течение августа», — отметил Маас. «Если каждый в Германии имеет возможность вакцинироваться, больше нет никаких юридических или политических оснований для каких-либо ограничений», — добавил он.
Ранее с аналогичным предположением выступил председатель правления Национальной ассоциации врачей обязательного медицинского страхования Германии Андреас Гассен. По его мнению, отказаться почти от всех карантинных мер в ФРГ можно будет не позднее начала сентября, когда каждый желающий сможет сделать прививку.
Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медсотрудники, работники важных социальных профессий. На сегодняшний день хотя бы одну дозу препарата получили около 47 млн немцев (56,5% населения), полностью привиты порядка 32,4 млн (38,9%).
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