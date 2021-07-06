Украинскую газотранспортную систему хотят адаптировать для биометана и водорода

Оператор газотранспортной системы Украины рассматривает возможность ее использования для транспортировки биометана и водорода, ведь мир «движется ко времени, когда ископаемое топливо не будет использоваться».

Об этом глава ОГТС Сергей Макогон рассказал на форуме «Интеграция украинских и европейских энергетических рынков», сообщает Укринформ.

Он отметил, что 80% дохода ОГТС — это выполнение именно функции транзита газа. Однако, продолжил Макогон, сейчас мир движется к отказу от ископаемого топлива, поэтому операторы ГТС ищут будущее в условиях отказа от природного газа.

«Мы тоже движемся в этом направлении, понимаем, что надо найти новое использование нашей газотранспортной системы. Прежде всего рассматриваем ее использования для транспортировки других типов газа метана (это биометан, метан из агропромышленных отходов, мусора)», — сообщил глава украинской ГТС.

По его словам, это по химическому составу это тот же метан, но полученный не из месторождений природного газа, а из отходов. Так, в Германии сейчас есть более 15 тысяч станций биометана, и этот газ сможет замещать природный в будущем.

Он отметил, что Украина имеет потенциал для выработки 7 млдр кубов биогаза. При потреблении в 28 млрд кубов — это составляет четвертую часть от потребности, поэтому это мощное направление для Украины.

Также, продолжил Макогон, оператор рассматривает возможное развитие для транспортировки водорода украинской системой.

«Европа и Германия связывают себя с водородом. Для нас как оператора это пока сложная задача, это другой и более сложный технологический процесс. Чтобы начать транспортировать водород, нам надо менять нашу ГТС. В данных условиях это — как перестроить самолет в полете», — акцентировал Макогон.

По его словам, для украинской ГТС водород — это перспектива 10 лет. Но, добавил он, «двигаться нужно начинать уже сейчас».