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Транзит газа через Украину в первом полугодии снизился на 13%

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Транзит газа через Украину в первом полугодии снизился на 13%

Транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в январе-июне 2021 года составил 21,7 млрд куб. м, что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (24,9 млрд куб. м), свидетельствуют данные ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).

В частности, в западном направлении транзитом поставлено 19,7 млрд куб. м газа (Словакия — 13,3 млрд куб. м, Венгрия — 4,5 млрд куб. м, Польша — 1,9 млрд куб. м), в южном — 2,1 млрд куб. м (Молдова — 1,7 млрд куб. м, Румыния — 0,4 млрд куб. м).

В пресс-службе ОГТСУ отмечают, что в июне транзит составил 3,72 млрд куб. м, в мае — 3,85 млрд куб. м, или около 124 млн куб. м/сутки.

«Газпром» использует все ранее забронированные мощности, но не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях, несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа«, — отмечают в ОГТСУ.

Оператор напомнил, что с апреля выставляет на месячный аукцион дополнительные мощности точки соединения «Суджа» на границе РФ-Украина в объеме 63,7 млн куб. м/сутки. Однако эти мощности так и не были забронированы, несмотря на низкий уровень заполнения подземных хранилищ в Европе и плановую остановку на ремонт магистрали «Ямал-Европа» с 6 по 10 июля и «Северный Поток 1» — с 13 по 23 июля.

«Это значит, что „Газпром“ не планирует поставлять дополнительные объемы газа в ЕС, несмотря на дефицит газа в Европе, что уже привело к росту цены на газ до исторического максимума с 2008 года — EUR37 за МВт*ч, или более $450 за тысячу кубометров», — отметили в ОГТСУ.

Кроме того, также не был проявлен интерес к выставленным 5 июля на аукционные торги дополнительным транзитным мощностям 15 млн куб. м/сутки для годового бронирования (с 1 октября 2021-го по 30 сентября 2022).

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Как сообщалось, транзит природного газа через ГТС Украины в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м, что на 37,7% меньше, чем за 2019 год (89,6 млрд куб. м).

В 2021-2024 годах на украинском газотранспортном коридоре действует новая обязательная «бронь» для «Газпрома»: 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) после 65 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки) в 2020 году.

транзит газа, ГТС
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Среда, 7 июля 2021
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