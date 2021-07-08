Войти
Глава МИД Венгрии назвал свой народ самым коренным в Украине
дружба народов
Глава МИД Венгрии назвал свой народ самым коренным в Украине
С момента открытия рынка земли продали 322 участка
официально
С момента открытия рынка земли продали 322 участка

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

евроинтеграция
RSS

Кулеба хотет услышать честный ответ на вопрос, когда Украина станет членом НАТО

287
Кулеба хотет услышать честный ответ на вопрос, когда Украина станет членом НАТО

Украина сделала достаточно, чтобы заслужить следующий шаг на пути к евроатлантической интеграции, и хотела бы услышать честный ответ на вопрос, когда она сможет стать членом НАТО, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Россия — это „слон в комнате“. С одной стороны, мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса в отношениях между Украиной и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытой дверью и при выключенных микрофонах, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку „мы должны учитывать Россию“. Так функционирует политика, и мы понимаем это. Наша позиция проста: мы все реалисты, и если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ», — сказал Кулеба в ходе интервью в Центре восточноевропейских исследований в Вильнюсе в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.

Глава МИД Украины указал, что Украина осуществила много реформ в секторе обороны и безопасности, а также привержена тому, чтобы делать больше реформ и полностью соответствовать стандартам НАТО и обеспечить совместимость, увеличить доверие между союзниками и Украиной.

Читайте также: Появился штамм коронавируса, против которого не эффективны прививки

«Мы готовы продолжить и мы продолжим, не только из-за НАТО, но и из-за наших личных интересов безопасности. Но мы хотим честного ответа взамен — ответа на вопрос „когда?“. Мы понимаем, что членство в НАТО — это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующего шага в нашей евроатлантической интеграции», — подчеркнул он.

НАТО, Дмитрий Кулеба
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 8 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Ей, «зелені», може відразу панщину повернемо?!

Податки, податки і ще раз податки – головна тема кінця весни-початку літа. Мені просто цікаво: можливо у «слуг» з’явиться хоч один грам совісті і вони або не проголосують за проект №5600, або зроблять радикальні правки до нього. Якби тільки можна було б купити, гроші-то в них є, адже не секрет, що багато хто з депутатв отримують «в конверті».
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Акела таки промахнулся…

Прокуратура «внезапно» потребовала продлить арест Медведчука. Если кто не знает, то КПК (криминальный процессуальный кодекс… это ЗАКОН) требует, чтоб прокуратура не позже, чем за 10 дней до суда вносила в суд ходатайство о продлении домашнего ареста. Кто-то подскажет мне какое сегодня число? А… 7-е?! Т.е. за сутки до суда! Как интересно…
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Нынешние правители Украины решили возродить худшие практики абсолютизма

Нынешние правители Украины решили объединить два в одном - и абсолютистское государство и откупщиков - с целью опустошения карманов украинцев.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016