Кандидат на пост Меркель назвала «Северный поток — 2» огромной ошибкой

Кандидат на пост канцлера Германии от партии «Зеленые» Анналена Бербок назвала три причины, почему она выступает против газопровода «Северный поток — 2».
«На мой взгляд, этот проект — огромная ошибка», — заявила политик в интервью журналу Ouest-France.
По ее мнению, трубопровод направлен против безопасности Украины, мешает энергетическому суверенитету Европы и является ошибкой с точки зрения климатической политики.
«Если Европа хочет добиться климатической нейтральности, то добыча природного газа в России — неправильный путь», — добавила Бербок.
Кандидат от «Зеленых» неоднократно выступала против завершения возведения «Северного потока — 2». Так, по ее словам, он противоречит санкционной политике против России.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Против проекта активно выступают Украина, США и ряд других стран.
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