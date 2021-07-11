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Зеленский встретился с олимпийцами, которые будут представлять Украину в Токио

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Зеленский встретился с олимпийцами, которые будут представлять Украину в Токио

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой в воскресенье посетил штаб-квартиру Национального олимпийского комитета Украины (Олимпийский дом) в Киеве.

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленские встретились там со спортсменами, которые будут представлять нашу страну на 32-х летних Олимпийских играх в Токио.

«В центре для экипировки членов национальной олимпийской сборной Украины Владимиру Зеленскому продемонстрировали образцы формы украинских олимпийцев для участия в Олимпиаде-2020, которая из-за пандемии COVID-19 пройдет в этом году в столице Японии с 23 июля по 8 августа. Президент и первая леди отметили стильный дизайн экипировки национальной сборной, спортсмены-олимпийцы добавили, что она еще и очень удобная», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Украину на летней Олимпиаде в Токио будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

«Хочу обратиться к вам ваши превосходительства. Потому что так обращаются в кругу дипломатов и так общаются дипломаты, консулы и послы. Я убежден, что вы — лучшие послы, которые у нас есть. Которые действительно представляют Украину за пределами наших границ на высоком уровне. Вы действительно прославляете нашу страну. Благодаря вам в Лондоне, Барселоне, в Пекине и даже в Сочи раздается „Ще не вмерла ...“ и поднимается вверх сине-желтый наш украинский флаг», — сказал Зеленский, обращаясь к украинским олимпийцам.

Он отметил, что украинские спортсмены, независимо от того, какой вид спорта они представляют, становятся примером для подражания для детей, для молодежи, поэтому нужно, чтобы телевидение уделяло больше внимания именно спортивным новостям.

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Со своей стороны глава НОК Сергей Бубка пожелал олимпийцам покоя и уверенности в собственных силах. Он также отметил, что украинский спорт сейчас испытывает особую поддержку и внимание со стороны государства и его руководства.

В Офисе президента добавляют, что Владимир и Елена Зеленские также ознакомились с историей создания Олимпийского дома, победами и достижениями олимпийской сборной Украины за годы независимости, после чего президент сделал запись в Книге почетных гостей.

Владимир Зеленский, Олимпиада-2020
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