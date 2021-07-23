Зеленский обратился к украинским спортсменам в преддверии Олимпиады

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии открытия Олимпийских игр в Токио обратился к украинским спортсменам.
«Благодаря вам, нашим олимпийцам, сине-желтый флаг поднимали в высоту в разных уголках планеты под „Ще не вмерла України...“ Верю, скоро его увидят и в Токио. И хотя эта олимпиада пройдет с пустыми трибунами, она не будет иметь пустых сердец. Сердца всех украинцев будут наполнены поддержкой и верой в вашу победу. Подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы — это эмоции от победы, гордость за то, что мы — украинцы! Выше, быстрее. Сильнее! И без травм!», — написал Зеленский в Твиттер.
В пятницу, 23 июля, проходит официальное открытие летних Олимпийских игр в Токио.
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