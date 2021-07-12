В СНБО опровергли намерение создать реестр запрещенных СМИ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг информацию о том, что СНБО намеревается создать санкционный реестр СМИ. В то же время разрабатывается методология обеспечения запрета трансляции в Украине тех СМИ и соцсетей, которые ранее попали под санкции, сообщил Данилов журналистам в понедельник в Киеве.

Отвечая на вопрос о том, сколько сайтов планируется заблокировать в рамках кампании по информационной безопасности, и будет ли создан орган, регулирующий вопросы по урегулированию вопросов безопасности в информационном пространстве, Данилов сказал: «Вы помните, что один молодой человек, который по просьбе своей организации включен в рабочую группу, заявил о том, что якобы аппарат СНБО должен создать какой-то санкционный реестр с запретом СМИ — это совершенно не отвечает действительности... Мы этим вопросом не занимаемся».

При этом Данилов подчеркнул, что СНБО в настоящее время приводит в соответствие список СМИ, которые уже не первый год находятся под санкциями.

«Но нормативно-правовой инструмент, каким образом к ним должны быть применены эти санкции, не разработан», — сказал он.

По его словам, речь идет о техническом и технологическом обеспечении этого процесса.

«Это не о свободе слова, это не какие-то ограничения, это те (СМИ — Ред.), по отношению к которым (санкции — Ред.) уже введены. Провайдеры должны все это отработать для того, чтобы мы были уверены, что они не работают на нашей территории», — сказал Данилов.

При этом он напомнил, что речь идет о большом перечне, среди которых телеканалы NewsOne и ZIK, а также социальные сети.

Данилов подчеркнул, что СНБО рассматривает вопросы «негативных процессов», которые происходят в Facebook, Телеграмме, но речи о блокировании этих приложений быть не может.

«Заблокировать полностью Facebook — я считаю, что это просто невозможно», — сказал он.