Вдова президента Гаити опубликовала свои фото из госпиталя

Супруга убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз поблагодарила своих лечащих врачей за медицинскую помощь и разместила в Twitter свои фото из госпиталя, куда она была доставлена для восстановления после ранений, полученных в ходе нападения на резиденцию главы государства.

«Спасибо команде ангелов-хранителей, которые помогли мне пережить это ужасное время. Благодаря вашей доброте и заботе я смогла выстоять, — написала Моиз. — До сих пор не верю, что мой муж ушел, не сказав последнего слова, эта боль никогда не пройдет».

В среду постоянный представитель Гаити при ООН Антонио Родриге сообщил, что состояние Моиз уже не вызывает опасений.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Огнестрельные ранения также получила его супруга. Исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности находится под контролем полиции и вооруженных сил.