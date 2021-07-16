Войти
Трамп заявил о потере США уважения в мире
позиция
Трамп заявил о потере США уважения в мире
Зеленский прокомментировал встречу Байдена и Меркель
официально
Зеленский прокомментировал встречу Байдена и Меркель

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Украине за сутки сделали рекордное количество прививок

271
В Украине за сутки сделали рекордное количество прививок

В течение прошедших суток, 15 июля, от коронавируса в Украине привили рекордное количество граждан — 117 376 человек, при этом первую дозу вакцины получили 63 002 украинца, а 54 374 — полностью завершили иммунизацию, сделав обе прививки, сообщает пресс-служба Минздрава в пятницу.

«Новый рекорд привитых за сутки! 117 376 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 15 июля 2021 года. Одну дозу получили 63 002 человека, полностью иммунизированы — 54 374 человека», — говорится в сообщении, обнародованном в Телеграм.

Читайте также: В Японии гроздь винограда продали за $12,7 тыс

Отмечается, что в течение суток работали 720 мобильных бригад, 1 693 пункта прививки и 49 центров вакцинации.

«С начала прививочной кампании привито 2 539 636 человек, из них получили 1 дозу −2 539 634 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 360 256 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 3 899 890 прививок», — добавляют в Минздраве.

вакцинация
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 16 июля 2021
Четверг, 15 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Галина Акимова
Галина Акимова
журналист

Авторитет не купишь: о чем нам расскажут рейтинги медиа-популярности

Рейтинги медиа-популярности интересны тем, что они наглядно показывают, кто из украинских политиков высшей лиги сегодня в фаворе у СМИ и кого считают главными лидерами общественного мнения (ЛОМами).
Сергей Куюн
Сергей Куюн
директор «Консалтинговой группы А-95»

Большой замес. Что происходит вокруг сети Glusco

Вижу новую волну срача вокруг Глуско, считаю нужным кое-что уточнить и кое-чем поделиться. Возможно, вместе поймем, что происходит. Устраивайтесь поудобнее, малята!
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как найти время учиться, когда времени нет

Блогер и предприниматель предлагает 4 стратегии освоения нового для занятых людей.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016