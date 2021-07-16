В Украине за сутки сделали рекордное количество прививок

В течение прошедших суток, 15 июля, от коронавируса в Украине привили рекордное количество граждан — 117 376 человек, при этом первую дозу вакцины получили 63 002 украинца, а 54 374 — полностью завершили иммунизацию, сделав обе прививки, сообщает пресс-служба Минздрава в пятницу.

«Новый рекорд привитых за сутки! 117 376 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 15 июля 2021 года. Одну дозу получили 63 002 человека, полностью иммунизированы — 54 374 человека», — говорится в сообщении, обнародованном в Телеграм.

Отмечается, что в течение суток работали 720 мобильных бригад, 1 693 пункта прививки и 49 центров вакцинации.

«С начала прививочной кампании привито 2 539 636 человек, из них получили 1 дозу −2 539 634 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 360 256 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 3 899 890 прививок», — добавляют в Минздраве.