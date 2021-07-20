В западных областях Украины ожидается выход рек из берегов

Повышение уровней воды с затоплением объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий ожидается на реках Карпат во вторник и в среду, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Во Львовской области ожидается подъем воды на 0,5-1,5 м над уровнями по состоянию на 8:00 20 июля, в нижних течениях рек Стрвьяж и Свича — на 1,5-2,5 м, местами затопление заводей, сельхозугодий (I уровень опасности — желтый), в Стрыйском районе (р.Свича — с.Заречное) возможно частичное затопление отдельных объектов приречной инфраструктуры (II уровень опасности — оранжевый).
В Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях вода поднимется на 0,5-1,5м, местами затопление заводей, сельхозугодий (I уровень опасности — желтый)
В пределах Черновицкой области вода поднимется также на 0,5-1,5м, в местах сужения русел рек — на 2,0-2,5м с выходом воды на сниженные участки пойм рек (I уровень опасности — желтый).
В Закарпатской области в местах прохождения сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек вода поднимется на 0,5-1,0 м, ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтопления пониженных участков в населенных пунктах в результате захламления русел малых рек (I уровень опасности — желтый).
В местах выпадения сильных осадков возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплениями пониженных участков, в горных районах существует угроза схода селевых потоков и оползней (II уровень опасности — оранжевый).
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