Шмыгаль сообщил, когда начнутся работы по ликвидации последствий наводнения в Западной Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется, что ситуация в Западной Украине нормализуется завтра-послезавтра и после этого начнутся соответствующие работы по ликвидации последствий непогоды. Так, в горах продолжаются осадки, но их количество снижается. Об этом премьер Денис Шмыгаль рассказал в интервью ВВС News Украина.

«За эти три дня количество осадков составляет 5-12 мм и количество воды спадает. Волна, которая сошла с гор — пошла на равнину, но и там ситуация на первом этапе нормализации. Хочется надеяться, что буквально завтра-послезавтра ситуация нормализуется и мы приступим к ликвидации последствий», — заявил Шмыгаль.

Так, сколько точно нужно на восстановление инфраструктуры после наводнения в правительстве не знают. Посчитать точную сумму убытков планируют в течение следующих нескольких недель, когда спадет вода и будет видно все последствия разрушений.

«Расчетов нет, мы можем сравнивать с предыдущими подобными катаклизмами, речь шла о сотнях миллионов гривен. Сегодня можно гадать, сколько это, но первая сумма, которую мы выделили — это более 700 млн гривен», — сказал премьер.

Он рассказал о выделении дополнительных денег на горючее и на обеспечение служб черезвычайных ситуаций: Нацгвардии, полиции, которые ликвидируют последствия непогоды.

Больше всего от наводнения пострадала Ивано-Франковская область, также стихийное бедствие затронуло Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую области.

Премьер заявил, что правительство готово «выделять достаточное количество средств, чтобы восстановить инфраструктуру, сообщение и возместить потери людей и домохозяйств от стихии».

Сейчас в четырех западных областях Украины остаются подтопленными почти 4 тысячи населенных пунктов.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что острая фаза ликвидации подтопленных участков на Западной Украине продлится 10 дней.