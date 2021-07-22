В Ухани прокомментировали сообщения о болевших COVID в 2019-м ученых местной лаборатории

Сообщения СМИ о том, что у троих ученых из Уханьского института вирусологии обнаружили в ноябре 2019 года те же симптомы, что и у коронавирусной инфекции, являются небылицей. Об этом заявил директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, научный сотрудник института Юань Чжимин на пресс-конференции в Информационном офисе Государственного совета, передает ChinaNews.
По его словам, Уханьская лаборатория не имела утечек патогенов или каких-либо инфекций с момента ее официального ввода в эксплуатацию в 2018 году. Также он отметил, что в институте есть система управления биобезопасностью для избежание утечек заражения.
Юань Чжимин заявил, что до 30 декабря 2019 года институт не был подвержен воздействию, не хранил и не изучал коронавирус.
В мае The Wall Street Journal со ссылкой на секретный отчет разведки США сообщил, что трое ученых из китайского Института вирусологии в Ухане тяжело болели и в ноябре 2019 года пришли в больницу с симптомами, похожими на COVID-19 и на обычную сезонную ОРВИ. По данным газеты, ученые заболели еще до появления первой информации о коронавирусе. Как писала газета, эта информация может говорить о том, что вирус мог быть создан искусственно.
Еще в начале пандемии эту теорию поддерживал и экс-президент Дональд Трамп, заявлявший, что у него есть доказательства искусственного происхождения вируса. Позднее американская разведка сообщила, что у нее нет подтверждений этому.
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