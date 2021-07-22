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Режиссера церемонии открытия Олимпиады в Токио отстранили из-за шутки про холокост

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Режиссера церемонии открытия Олимпиады в Токио отстранили из-за шутки про холокост

Режиссер церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио 48-летний Кентаро Кобаяси покинул свой пост, сообщил оргкомитет Олимпиады. Причиной отставки стал скандал после распространения в интернете записи выступления Кобаяси в комедийном дуэте в 1998 году. В комедийном номере он предлагает «поиграть в холокост» и разбрасывает нарезанных из бумаги человечков, олицетворяющих жертв геноцида.

"Выяснилось, что Кентаро Кобаяси в своих прошлых выступлениях использовал фразы, в которых предметом насмешек стали болезненные факты из прошлого. В ответ на это организационный комитет Олимпийских игр в Токио принял решение отстранить господина Кобаяси с его поста начиная с сегодняшнего дня«,— сообщил оргкомитет. Глава оргкомитета Сэйко Хасимото рассказала, что сейчас идет «пересмотр всей церемонии открытия и обсуждение дальнейших действий». Она заявила, что не подаст в отставку из-за этого и других скандалов и выполнит свои обязанности до конца.

Сам Кентаро Кобаяси извинился за свои слова. Он отметил, что в видео за 1998 год присутствовали «абсолютно неуместные выражения». "Работа комедианта не должна доставлять неприятных эмоций людям. Я осознаю, что мой выбор выражений в то время был глупым, и я искренне раскаиваюсь в этом. Приношу искренние извинения",— заявил режиссер.

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Этот скандал стал уже четвертым, связанным с организаторами Олимпиады в Токио. В июле в отставку подал композитор церемонии открытия Игр Кэйго Оямада. Причиной стало появление в японских СМИ его интервью за 1994 год. Оямада тогда признался, что в школе издевался над одноклассниками с ограниченными возможностями. В феврале в отставку подал глава оргкомитета Ёсиро Мори после слов о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. В марте пост покинул креативный директор Игр Хироси Сасаки. До этого он предложил на церемонии открытия спустить модель и ведущую Наоми Ватанабэ с неба в образе свиньи.

Олимпиада-2020
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