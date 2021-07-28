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Зеленский уверяет, что Украина готова к новой волне COVID-19 не хуже европейских стран

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Зеленский уверяет, что Украина готова к новой волне COVID-19 не хуже европейских стран

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина готова к новой волне пандемии COVID-19 предстоящей осенью не хуже европейских стран.

«Мы готовы осенью (к новой волне COVID-19 — Ред.), чего не было, — относительно больниц, койкомест, количества автомобилей скорой помощи, зарплаты врачей, которые получают 300% и борются с COVID-19... Мы готовы, я считаю, в данном случае, на уровне других европейских стран. И точно не хуже», — заявил Зеленский во время общения с журналистами на Всеукраинском форуме «Украина 30. Децентрализация».

Он также заявил о необходимости подготовки инфраструктуры вакцинации в стране и возможности достигнуть 200-250 тыс. прививок в сутки.

«Готовы ли мы с вакцинами — нет. Здесь зависит от количества и инфраструктуры. По инфраструктуре вакцинации, я считаю, мы хорошо подготовились. Мы показываем, как пример — есть у нас вакцина — 150 тыс. минимум на сутки мы можем колоть. По нашим расчетам до сентября мы должны быть готовы, подготовить инфраструктуру и до 200-250 тыс. делать прививок в сутки», — заявил Зеленский во время общения с журналистами на Всеукраинском форуме «Украина 30. Децентрализация».

Он добавил, что работа по поставкам вакцин в Украину продолжается.

«То, что могли, — договорился лично с президентом США, получили 2 млн вакцины „Moderna“. Она здесь. Прививки начались. Когда встречался с канцлером Германии, отдельно от программы COVAX, то на 1 млн 200 тыс. вакцин „Pfizer“ договаривались, что они нам должны передать. Я сказал, что для нас очень важно получить их ко Дню Независимости. Не потому, что праздник, а потому что будет массовое скопление людей», — сказал он.

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Напомним, что в Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 717 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 459 человек, 15 летальных случаев.

Владимир Зеленский, коронавирус
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