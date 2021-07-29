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ОПЗЖ выступила против ядерного шантажа со стороны главы фракции «Слуга народа»

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ОПЗЖ выступила против ядерного шантажа со стороны главы фракции «Слуга народа»

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» резко осудили попытки ядерного шантажа со стороны «слуг народа», свидетельствующие об их глупости и некомпетентности. Об этом говорится на официальном сайте ОПЗЖ.

Так в оппозиционной политсиле отреагировали на заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, который не только назвал «роковой ошибкой» отказ Украины от ядерного оружия и подписание в 1994 году Будапештского меморандума, но и сказал: «Если бы мы были ядерной державой, с нами все говорили бы по-другому... Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам давали бы деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах».

В ОПЗЖ подчеркнули, что власть Зеленского не осознает ответственности за свои заявления и действия.

«Единственная цель внешней политики Зеленского и его окружения — постыдное стремление любой ценой, в том числе с помощью угрозы статусом ядерного государства, добиваться преференций, выпрашивать деньги, использовать другие страны и международные организации исключительно для выкачивания финансовых ресурсов. И для этого хороши все средства, в том числе и ядерный шантаж», — говорится в заявлении партии.

В ОПЗЖ акцентировали внимание на том, что из-за непрофессионализма и безответственности действующей власти на международной арене уже начали пересматривать отношение к Украине и напоминать о необходимости выполнять взятые на себя обязательства.

«Результатом неуемного попрошайничества, подкрепляемого постоянными угрозами, провокациями украинской власти на международном уровне, а также ее недоговороспособностью, узколобостью и невиданным дилетантством, уже стал факт переоценки и пересмотра отношений с Украиной со стороны зарубежных партнеров. Осознав наглую, преступно-безответственную сущность нынешней украинской власти, ее неспособность мыслить рационально и стратегически, мировые лидеры сделали соответствующие выводы и все жестче требуют от официального Киева выполнения уже взятых на себя обязательств», — заявили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

В политсиле подчеркнули, что ОПЗЖ выступает категорически против возведения в ранг государственной политики «попрошайничества, вымогательства и шантажа». Также, по мнению представителей партии, заявления Арахамии «звучат дико» и свидетельствуют о полном непонимании «слугами народа» приоритетов международной политики в сфере безопасности.

"К большому счастью для всего человечества, и в первую очередь для жителей Украины, власть Зеленского не имеет контроля над ядерным оружием в полном соответствии с известной пословицей "&lrm;Бодливой корове Бог рог не дает«&lrm;. Тем не менее на территории Украины работает ряд атомных электростанций и других объектов атомной энергетики, которые сегодня фактически уничтожаются из-за преступной политики власти, в том числе и для того, чтобы получить возможность шантажировать соседей атомной угрозой, что открыто планируют «слуги народа»«, — констатировали в ОПЗЖ.

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В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовали от действующей власти принять все меры для сохранения нормальной работоспособности АЭС и для разработки государственной программы, направленной на надлежащее финансирование их работы, что также даст возможность обеспечить сохранение текущих тарифов на электроэнергию для населения.

В ОПЗЖ уверены: «слуги народа» должны дать оценку такой позиции главы своей фракции и осудить его идеи международного ядерного шантажа, угроз и террора.

ОПЗЖ, Давид Арахамия
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