В Турции уже почти потушили лесные пожары

Турецкие пожарные, борющиеся с лесными пожарами, сумели локализовать 42 из 63 очагов возгорания. Об этом сообщило в пятницу министерство сельского и лесного хозяйства.
«Всего пожары зафиксированы в 21 провинции Турции, включая Адану, Анталью, Мерсин и Муглу. Удалось локализовать 42 очага возгорания, в 21 районе продолжается борьба с огнем», — отмечается в сводке ведомства за 28-29 июля.
Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил о четырех погибших в результате пожаров: трех в провинции Анталья и одном в провинции Мугла (в районе Мармариса). По данным Управления по чрезвычайным ситуация, число пострадавших составляет 183 человека.
Накануне турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что государство мобилизовало все возможные силы для борьбы с лесными пожарами. По данным администрации президента Турции, более 1,1 тыс. единиц техники задействованы в тушении пожаров, среди которых три самолета-амфибии Бе-200.
Одной из главных причин возгорания лесных массивов считают высокую температуру в регионе и сильные ветра, которые способствуют распространению пожара. Однако власти также не исключают версии поджогов и саботажа со стороны запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.
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