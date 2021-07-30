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Нацбанк ожидает рост РЭОК гривны и ухудшение ситуации для украинского экспорта

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Нацбанк ожидает рост РЭОК гривны и ухудшение ситуации для украинского экспорта

Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз индекса реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривны на третий-четвертый квартал 2021 года до соответственно 1,24 и 1,26 (за базу взято значение на четвертый квартал 2016 года) по сравнению с 1,20 и 1,21 в апрельском прогнозе.

«Более высокая, по сравнению со странами-основными торговыми партнерами, инфляция в Украине будет предопределять ревальвацию РЭОК гривны, ухудшать конкурентоспособность украинских товаров. Однако снижение инфляции в последующие годы притормозит тенденцию к укреплению РЭОК до приемлемых уровней», — отмечается в инфляционном отчете на сайте НБУ.

Согласно ему, в первом квартале 2022 года индекс РЭОК подрастет до 1,30 и будет держаться примерно на этом уровне в течение всего года.

«Тенденция к укреплению согласуется с фундаментальными факторами, что также подтверждается прогнозным дефицитом текущего счета, близким к устойчивому уровню. Таким образом, РЭОК гривны не будет отклоняться значительно от своего равновесного уровня, и не будет создавать дисбалансов», — констатируется в документе.

В первом полугодии 2023 году Нацбанк ожидает еще небольшого повышения индекса РЭОК — до 1,33-1,34 с возвратом к 1,31 во втором полугодии.

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НБУ напоминает, что с конца 2016 года самого высокого значения — 1,31 — РЭОК достигал в четвертом квартале 2019 года, однако спустя год снизился до 1,16.

Как сообщалось, НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 8% (в апрельском прогнозе) до 9,6% и ожидает ее возвращения к 5% к концу 2022 года.

НБУ, РЭОК
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Пятница, 30 июля 2021
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