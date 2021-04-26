Нацбанк прогнозирует рост реального обменного курса гривны

Национальный банк Украины повысил прогноз индекса реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривны на второй-четвертый квартал 2021 года в среднем до 1,10 (за базу взято значение на четвертый квартал 2018 года) по сравнению с 1,07 в январском прогнозе.
«В 2021 году РЭОК гривны будет постепенно укрепляться вследствие большей внутренней инфляции, чем в странах — основных торговых партнерах (ОТП). Снижение инфляционного давления в 2022 году будет способствовать стабилизации РЭОК гривны», — говорится в инфляционном отчете НБУ на его сайте.
Согласно ему, в первом квартале 2022 года индекс РЭОК подрастет до 1,12 и будет держаться примерно на этом уровне в течение всего года, тогда как в январе Нацбанк оценивал его чуть выше 1,10.
«Более высокая, по сравнению со странами-ОТП, инфляция в Украине будет предопределять ревальвацию РЭОК гривны в 2021 году, что будет ухудшать конкурентоспособность украинских товаров», — констатируется в документе.
В 2023 году Нацбанк ожидает еще небольшого повышения индекса РЭОК — в среднем до 1,13.
В то же время в отчете указывается, что если за базу взять конец 1999 года, то РЭОК в этом году составит 0,942 — уровень 2013 года, а в 2023 году подрастет до 0,978 — уровень 2011 года. Нижнего значения в 0,75 он достигал в 2015 году.
Как сообщалось, НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 7% (в январском прогнозе) до 8% и ожидает ее возвращения к 5% к 2022 году.
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