Горняк, пострадавший в результате взрыва на ш/у «Покровское», умер в больнице

Один человек, пострадавший в результате взрыва на шахтоуправлении «Покровское» (Донецкая область) в субботу, умер в больнице, сообщила группа «Метинвест».
«31 июля в 4:15 утра на шахтоуправлении „Покровское“ на глубине 815 метров произошел взрыв. Оперативно на шахту был вызван 10-й военизированный горноспасательный отряд. Люди из шахты были выведены на поверхность», — отмечается в сообщении.
В результате взрыва пострадало 10 человек, из которых четверо — работники шахтоуправления, а шестеро — работники подрядной организации. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.
«От полученных травм в больнице скончался один человек — сотрудник подрядной организации. Остальные люди, находившиеся в шахте в момент взрыва, находятся под медицинским наблюдением, им оказана необходимая помощь», — говорится в официальном сообщении «Метинвеста».
Создана комиссия по расследованию причин аварии.
Ш/у «Покровское» (ранее — «Красноармейская-Западная № 1») — крупнейший в Украине производитель коксующего угля. Metinvest B.V. в марте-2021 установил контроль над ЧАО «Шахтоуправление «Покровское», миноритарием которого группа стала в 2018 году.
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