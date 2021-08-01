Зеленский примет участие в презентации концепции празднования юбилея независимости

Презентация концепции празднования Дня Независимости Украины состоится на форуме «Украина 30». Участие примет президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Офис президента.

«В понедельник, 2 августа, в 11:00 в рамках форума „Украина 30“ состоится презентация концепции празднования Дня Независимости Украины, в которой примут участие президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская», — говорится в сообщении.

Напомним, на реализацию плана мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины планируется потратить 5,4 млрд гривен.