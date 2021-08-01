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Zoom выплатит американским пользователям $85 млн за разглашение данных

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Zoom выплатит американским пользователям $85 млн за разглашение данных

Zoom Video Communications согласилась выплатить $85 млн своим пользователям в рамках урегулирования коллективного иска, сообщает Bloomberg.

Пользователи обратились в суд Сан-Хосе (штат Калифорния), обвиняя компанию в том, что она не обеспечила достаточный уровень конфиденциальности данных. В частности, истцы сочли нарушением пользовательского соглашения то, что Zoom делилась данными с Facebook, притом что по условиям соглашения не имела права передавать их третьим лицам. Кроме того, истцы утверждали, что компания не в состоянии обеспечить надежную защиту их данных от хакерских атак.

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В итоге Zoom согласилась выплатить владельцам платных аккаунтов по $25, а бесплатных — по $15. Компания также обязалась улучшить свою работу с собираемыми данными пользователей.

Zoom
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