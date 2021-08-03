Власти Китая проверят на COVID-19 все 12,3 млн жителей Уханя

Китайские власти в связи с недавно выявленными местными случаями заражения ковидом и с целью предотвращения эпидемии организуют тестирование на коронавирус всех жителей Уханя, где более чем полтора года назад возник первый очаг пандемии. Об этом сообщил во вторник заместитель генерального секретаря городской администрации Ли Тао.
«Мы приступаем к экстренному тестированию на коронавирус всех жителей, планируем завершить его в кратчайшие сроки и будем действовать максимально быстро», — заявил он на пресс-конференции.
На фоне заметного ухудшения эпидемической ситуации в Китае в прилегающей к Уханю провинции Хубэй впервые за многие месяцы были выявлены лица, подхватившие инфекцию. В этом регионе насчитывается уже 14 подобных случаев (включая бессимптомных носителей), из них восемь — в Ухане.
Согласно результатам переписи населения Китая в 2021 году, население Уханя превышает 12,3 млн человек.
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