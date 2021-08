Украинцы смогут путешествовать без виз на заморские территории Франции

Франция отменила обязательные визы для въезда на собственные заморские территории для украинцев. Чтобы свободно путешествовать, необходимо иметь биометрический паспорт и документ, подтверждающий прохождение курса вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает Посольство Франции в Украине.

«Украинцам с биометрическим паспортом и полным графиком вакцинации больше не нужна виза для поездки на французские заморские территории. Это мероприятие подтверждает динамизм наших туристических обменов!»- говорится в сообщении.

Отметим, что в список заморских территорий Франции входят:

Гваделупа (Guadeloupe);

Французская Гвиана (French Guiana);

Мартиника (Martinique);

Реюньон (Reunion);

Сен-Пьер и Микелон (Saint Pierre and Miquelon);

Сен-Бартелеми (Saint Barthelemy);

Сен-Мартен (Saint Martin);

Французская Полинезия (French Polynesia);

Новая Каледония (New Caledonia);

Уоллис и Футуна (Wallis and Futuna);

Майотта (Mayotte).