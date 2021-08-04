Украинцы смогут путешествовать без виз на заморские территории Франции

Франция отменила обязательные визы для въезда на собственные заморские территории для украинцев. Чтобы свободно путешествовать, необходимо иметь биометрический паспорт и документ, подтверждающий прохождение курса вакцинации от COVID-19.
Об этом сообщает Посольство Франции в Украине.
«Украинцам с биометрическим паспортом и полным графиком вакцинации больше не нужна виза для поездки на французские заморские территории. Это мероприятие подтверждает динамизм наших туристических обменов!»- говорится в сообщении.
Отметим, что в список заморских территорий Франции входят:
Гваделупа (Guadeloupe);
Французская Гвиана (French Guiana);
Мартиника (Martinique);
Реюньон (Reunion);
Сен-Пьер и Микелон (Saint Pierre and Miquelon);
Сен-Бартелеми (Saint Barthelemy);
Сен-Мартен (Saint Martin);
Французская Полинезия (French Polynesia);
Новая Каледония (New Caledonia);
Уоллис и Футуна (Wallis and Futuna);
Майотта (Mayotte).
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