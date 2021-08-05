В Украине уже официально почти 150 случаев «Дельта»-штамма коронавируса

Штамм коронавирус «Дельта» находится на территории Украины и распространяется. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев.
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире «Украинского радио».
По его словам, еще несколько недель назад в стране было 17 случаев.
«Сейчас официально подтвержденных 147 случаев на уровне страны», — сказал Кузин.
Главный санврач отметил, что наибольший процент новых случаев штамма «Дельта» дают Волынская, Одесская, Тернопольская область, Черновцы и Киев.
«Действительно он распространяется быстрее, чем обычный вирус. Также он чаще приводит к госпитализации. Но есть и положительные моменты: вакцинация защищает от «Дельты», — отметил Кузин.
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