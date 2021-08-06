Snickers в Испании пришлось извинятся за рекламу после обвинений в гомофобии

Торговая марка Snickers в Испании принесла извинения за публикацию рекламы, после которой пользователи соцсетей обвинили ее в гомофобии. Соответствующее заявление было опубликовано на странице марки в Instagram.

Ранее Snickers выпустила рекламу своего мороженого, которую раскритиковали многие пользователи Twitter, в том числе некоторые местные политические деятели. В результате Snickers опубликовала заявление, в котором попросила «прощения за недоразумение, которое могла вызвать новая рекламная кампания».

Марка заверила, что не преследовала цель «оскорбить какого-либо человека или коллектив». «Мы выражаем сожаления из-за недоразумения и, чтобы избежать распространения сообщения, которое может быть неверно истолковано, мы немедленно удалим рекламную кампанию», — добавили в Snickers в Испании.