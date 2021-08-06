В Турции арестовали шесть человек по подозрению в поджоге лесов

Турецкие власти арестовали шесть подозреваемых в поджогах лесных массивов на юге страны, сообщает газета Cumhuriyet в пятницу.
По данным газеты, 2 августа силы безопасности задержали четырех человек с бутылками с зажигательной смесью, которые пытались скрыться, устроив пожар в районе города Милас провинции Мугла. Местные жители попытались их линчевать, но жандармам с трудом удалось отбить задержанных у разъяренных горожан. Позднее трое из них были арестованы. Один освобожден под подписку о невыезде.
Еще три человека были арестованы в Бодруме после того, как, проезжая вдоль лесополосы, они выбросили из машины горящие окурки на сухую траву в районе деревни Мумджулар.
Лесные пожары в южных турецких провинциях продолжаются десять дней. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил об одном задержанном по обвинению в возможном поджоге лесов.
В пятницу управление лесного хозяйства Турции заявило, что тушение 12 лесных пожаров продолжается на юге страны, в том числе девяти — в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее глава минздрава страны Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших — до 864.
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