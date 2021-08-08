У Украины еще одно «серебро» на Олимпиаде в Токио

Украинская велогонщица Елена Старикова завоевала серебряную медаль в индивидуальном спринте на Олимпийских играх в Токио.

В полуфинале она сумела справиться с трехкратной чемпионкой мира и бронзовой медалисткой Лондона-2012 Ли Хвейши из Гонконга, однако в борьбе за золото уступила в двух заездах мировой рекордсменке Келси Митчелл из Канады.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Украинская команда уже завоевала 19 медалей: одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых.