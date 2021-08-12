Во Франции можно получить три года тюрьмы за сбор черники

Жандармы французского города Ремиремон (северо-восток страны) задержали трех человек, которые собрали почти 100 кг черники в мешках и ведрах, тогда как по закону одному человеку разрешается собрать не более 10 кг. Об этом сообщила в четверг в своем Twitter-аккаунте полиция департамента Вогезы.
По ее информации, у задержанных обнаружено 96 кг черники. «Черника крайне популярна, но для приготовления любимого пирога наших бабушек достаточно нескольких сотен граммов», — отметили стражи порядка.
Сбор дикой или некультивированной черники запрещен во Франции в ночное время, одному человеку разрешается собрать не более 10 кг (3 кг для охраняемых территорий). Сбор большего количества расценивается как кража, за которую грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере €45 тыс.
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