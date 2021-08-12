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Импортеров российских минудобрений подозревают в неуплате 1,3 млрд грн платежей

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Импортеров российских минудобрений подозревают в неуплате 1,3 млрд грн платежей

Двух бывших руководителей дочерней компании российского производителя нитратных минеральных удобрений уведомили о подозрении в уклонении от уплаты таможенных платежей (ч.3 ст.212 УК Украины), из-за чего госбюджет недополучил более 1,3 млрд грн за период 2016-2018 годов, сообщил Офис генерального прокурора в четверг.

Согласно пресс-релизу, подозреваемые путем манипуляций при классификации видов ввозимых в Украину удобрений избегали уплаты антидемпинговой пошлины.

«По данным следствия, производители из Российской Федерации, внесенные согласно решению СНБО в санкционный список, организовали канал поставки минеральных удобрений (аммиачной селитры) в обход антидемпинговых пошлин. В частности, при ввозе товара на территорию Украины с РФ они умышленно подменяли украинскую классификацию товаров внешнеэкономической деятельности, отмечая другой вид удобрения, но не платили установленную антидемпинговую пошлину», — указано в сообщении ведомства.

По данным Единого госреестра судебных решений в деле № 752/3871/20, речь в сообщении Офиса генпрокурора идет о служащих ООО «Агроцентр Украина» и ООО «Агроцентр Еврохим Украина», которых подозревают в махинациях с первичной документацией, что привело к фактическому непоступлению в госбюджет средств в особо крупных размерах.

По данным Офиса, реализация дистрибьюторами товаров на территории Украины по демпинговым ценам и уклонение от уплаты обязательных платежей в течение 2016-2018 годов привело к неуплате в госбюджет более 1,3 млрд грн.

«В ходе досудебного расследования проведен ряд санкционированных обысков, в ходе которых выявлены и изъяты первичные документы, свидетельствующие о противоправной деятельности, черновые записи, таможенные декларации, электронные носители информации и денежные средства в разной валюте на сумму около 10 млн грн», — уточняется в пресс-релизе.

По данным Офиса генпрокурора, продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, решается вопрос об избрании подозреваемым, один из которых является гражданином РФ, мер пресечения и наложения ареста на имущество.

Офис уточнил, что противоправная деятельность предприятий разоблачена прокуратурой совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы (ГФС) в Киеве, а также с Службой безопасности Украины (СБУ).

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Согласно материалам, приведенным в деле № 752/3871/20, корпоративные права на 100% уставного капитала ООО «Агроцентр Украина» и ООО «Агроцентр Еврохим Украина» в 2017 году приобрели должностные лица ООО «Агрохимтехнолоджи» через связанные предприятия ООО «Лартин», ООО «Лихтен Групп», ООО «Бильбао Сити», ООО «Лейкин Трейд», ООО «Виаско», ООО «Кальвинтон», ООО «Йограйтен», что сопровождалось перечислением средств в адрес AО «Минерально-химическая компания «Еврохим» (РФ) и его бенефициарного владельца, в отношении которых введены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) решением Совета безопасности и обороны Украины от 14 мая 2018 года.

Россия, удобрения, Офис генпрокурора
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