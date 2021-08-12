Кулеба прокомментировал приезд Лаврова в Крым шуткой про камни с неба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя приезд главы МИД РФ Сергея Лаврова во временно оккупированный Крым, сказал, что даже ливень — против российских оккупантов, а вот саммит «Крымской платформы» состоится при любой погоде.

«Даже ливень — против российских оккупантов, и это еще „камни с неба“ не начали падать. А вот саммит „Крымской платформы“ состоится при любой погоде», — написал Кулеба на своей странице в Twitter, комментируя информацию СМИ о приезде Лаврова в Крым, где он встречается с участниками молодежного форума «Таврида» в Судаке.

В Крыму на 12 августа объявлено штормовое предупреждение. В центральных, южных и восточных районах ожидаются сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду. Уже сообщается о затоплении трасс и населенных пунктов.