Уже 27 человек стали в Турции жертвами наводнений

Количество погибших в результате наводнений на севере Турции увеличилось до 27. Об этом в пятницу сообщило правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

«Из-за наводнений 25 граждан в провинции Кастамону и двое в провинции Синоп лишились жизни, — говорится в заявлении ведомства. — Продолжаются поиски одного пропавшего без вести в провинции Бартын».

В четверг президент Турции Тайип Эрдоган сообщал о 17 жертвах стихии.

11 августа сильные ливни привели к наводнениям и селям в ряде северо-восточных провинций страны. На улицах городов образовались грязевые потоки. Нанесен ущерб зданиям, автомашинам и инфраструктуре.