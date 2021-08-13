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Зеленский отреагировал на инцидент с нардепом Беленюком

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Зеленский отреагировал на инцидент с нардепом Беленюком

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент с участием народного депутата, борцом греко-римского стиля Жаном Беленюком, заявил, что любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы.

«Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он — один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их», — написал Зеленский в Twitter.

Ранее депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя комитета молодежи и спорта и золотой призер Олимпийских игр в Токио Жан Беленюк сообщил в Facebook, что неизвестные молодые люди подошли к нему в центре Киева (Печерск) и пытались спровоцировать конфликт

«Выкрикивая обидные вещи типа: „черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!“ и „вали в Африку!“. Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но ...1. Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней ?! 2. Насколько Олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?! 3. И нормально в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые отдают жизнь на ее прославление?!», — написал Беленюк.

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Отдел коммуникации полиции Киева сообщил позже, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.

Партия и фракция «Слуг народа» требует от Национальной полиции Украины в кратчайшие сроки установить и привлечь к ответственности лиц, которые пытались спровоцировать конфликт, выкрикивая расистские фразы в адрес Беленюка.

Владимир Зеленский, Жан Беленюк
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