Украинские спасатели помогают тушить пожары в Греции

Личный состав сводного отряда Госслужбы по ЧС (ГСЧС) 13 августа в Греции ликвидировал отдельные очаги пожаров в лесных массивах вблизи населенных пунктов Элиника и Каматриадес.

«В течение дня ликвидированы очаги пожаров на общей площади 3,2 га», — сообщила пресс-служба ГСЧС.

Продолжение работ запланировано на субботу, 14 августа.

Как сообщалось, 6 августа сводный отряд пожарных из Украины прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами. Сотня спасателей ГСЧС с необходимым оборудованием вылетели из аэропорта «Киев».