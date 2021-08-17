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Подозреваемый во взятке председатель Харьковского облсовета написал заявление

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Глава Харьковского облсовета Артур Товмасян, подозреваемый в получении неправомерной выгоды, написал заявление о досрочном сложении полномочий и подписал распоряжение о внеочередной сессии.

«Принял ответственное и взвешенное решение — написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета. Подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19 августа. Благодарен коллегам-депутатам за работу, прошу всех поддержать мою позицию», — написал Товмасян на своей странице в Facebook.

Вместе с тем он отметил, что по-прежнему не признает себя виновным и намерен доказать это в суде.

Он опубликовал фото как своего заявления, так и распоряжения о созыве внеочередной сессии облсовета. Помимо вопроса о досрочном прекращении полномочий Товмасяна как главы облсовета, на сессии планируется избрать нового руководителя органа местного самоуправления и определить ему условия оплаты.

Как сообщалось, 22 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали замглавы Харьковского облсовета Андрея Малыша и его сообщника-адвоката при получении 350 тыс. грн — последней части из взятки в 1 млн 50 тыс. грн. За эту сумму фигуранты обещали оставить в должности директора коммунального предприятия. Тогда же ряд местных телеграм-каналов сообщил, что задержан и глава облсовета Товмасян.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю главы облсовета и его сообщнику в виде содержания под стражей, установив залоги в сумме 4,75 млн. грн и 713,7 тыс. грн соответственно.

26 июля Товмасян опроверг информацию о своем задержании, однако подтвердил, что детективы НАБУ проводили обыски как в помещениях облсовета, так и у него дома.

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4 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) объявили Товмасяну о подозрении по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

В тот же на внеочередном заседании фракции «Слуга народа» в Харьковском облсовете было принято решение об исключении Товмасяна и инициировании проведения внеочередной сессии.

5 августа Высший антикоррупционный суд избрал Товмасяну меру пресечения в виде залога в сумме 2 млн 996 тыс.400 грн.

Харьковская область, Артур Товмасян
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