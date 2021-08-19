В Закарпатской области ищут четырех детей, заблудившихся в лесу

В Закарпатской области к поискам четырех детей задействованы спасатели, полиции, работники лесного хозяйства и местное население, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

«По состоянию на 08:00 19 августа поиски детей продолжаются. Всего к поисковым работам привлечено 73 человека и 8 единиц техники, 2 собаки», — говорится в сообщении.

В частности, от ГСЧС — 23 человека и 3 единицы техники, от Нацполиции — 22 человека, 4 единицы техники и 2 собаки, местное население — 20 человек, работники лесного хозяйства — 8 человек и 1 единица техники.

В ведомстве отметили, что дети цыганской национальности (2007 и 2014 г.р.) потеряли ориентир и заблудились 18 августа во время сбора ягод и грибов в лесном массиве вблизи с. Порошково Ужгородского района