В Закарпатской области ищут четырех детей, заблудившихся в лесу

В Закарпатской области к поискам четырех детей задействованы спасатели, полиции, работники лесного хозяйства и местное население, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.
«По состоянию на 08:00 19 августа поиски детей продолжаются. Всего к поисковым работам привлечено 73 человека и 8 единиц техники, 2 собаки», — говорится в сообщении.
В частности, от ГСЧС — 23 человека и 3 единицы техники, от Нацполиции — 22 человека, 4 единицы техники и 2 собаки, местное население — 20 человек, работники лесного хозяйства — 8 человек и 1 единица техники.
В ведомстве отметили, что дети цыганской национальности (2007 и 2014 г.р.) потеряли ориентир и заблудились 18 августа во время сбора ягод и грибов в лесном массиве вблизи с. Порошково Ужгородского района
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016