За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, один боец погиб

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, из которых было 7 обстрелов и 2 пролета беспилотного летательного аппарата, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил в пятницу.

В частности, в направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия. У Крымского противник обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра. Неподалеку от Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Невельского и Новозвановка оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В районе населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования РФ открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Южного наемники обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10», а в Донецкой области — БПЛА типа «квадрокоптер» с пересечением линии разграничения.

«В результате обстрелов противника один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью», — указано в сводке.

Отмечается, что по состоянию на 7:00 утра 20 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.