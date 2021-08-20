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В Австрии обнаружили первый случай заражения штаммом «Лямбда»

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В Австрии обнаружили первый случай заражения штаммом «Лямбда»

В Австрии зарегистрировали первый случай заражения штаммом коронавируса «Лямбда». Болезнь обнаружили у гражданина Перу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.

С соответствующим заявлением сегодня выступил советник по вопросам здравоохранения Ульрике Кенигсбергер-Людвиг.

По его словам, заболел гражданин Перу, который накануне находился в городе Ґенсерндорф (Нижняя Австрия).

Указано, что после получения положительного теста, мужчина был отправлен на самоизоляцию.

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«Мужчина уже выздоровел. Он никого не заразил», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что впервые штамм «Лямбда» был обнаружен в августе 2020 года в Южной Америке на территории Чили, Эквадора, Аргентины и Перу.

Напомним, в Норвегии заявили про первый случай заражения штаммом коронавируса «Лямбда».

Добавим, что об обнаружении «Лямбды» также заявили и в Чехии.

Австрия, коронавирус, штамм Лямбда
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