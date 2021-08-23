Министры энергетики США, Германии и Украины обсудили угрозы «Северного потока-2», - Галущенко

Министры энергетики США, Германии и Украины на трехсторонней встрече обсудили угрозы, которые несет реализация проекта «Северный поток-2», сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко по результатам встречи с Петером Альтмайером и Дженнифер Гренголм, состоявшейся в понедельник в ходе Крымской платформы.

«Относительно „Северного потока-2“. На самом деле мы выходили из той позиции, которая уже задекларирована, озвучена президентом Украины, о том, что мы не можем позволить Российской Федерации использовать газ как оружие. И мы довольно подробно обсудили вопрос обеспечения безопасности поставок газа, обеспечения транзита, а также те шаги, которые обеспечат гарантии для Украины в сохранении транзитного потенциала», — отметил Галущенко.

Галущенко также акцентировал, что стороны детально обсудили вопросы применения Третьего энергопакета в отношении «СП-2» и устранения монополии «Газпрома» в поставках газа, а также «целый ряд шагов, которые действительно можно сделать с точки зрения реальных гарантий для Украины относительно сохранения транзита».

«И ключевое в этом как раз — это энергобезопасность как Украины, так и стран Европы», — подчеркнул министр.

Также, по его словам, отдельно министры обсудили синхронизацию энергосистемы Украины с европейской.

«Мы отметили, что это является важным для Украины с точки зрения декарбонизации тех процессов, которые мы сегодня намерены реализовывать с точки зрения трансформации энергетики», — указал Галущенко.