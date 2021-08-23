Войти
Байден не верит в то, что «Талибан» изменился
позиция
Байден не верит в то, что «Талибан» изменился
Зеленский собирается к 2035 году построить новый военно-морской флот
официально
Зеленский собирается к 2035 году построить новый военно-морской флот

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

Министры энергетики США, Германии и Украины обсудили угрозы «Северного потока-2», - Галущенко

163
Министры энергетики США, Германии и Украины обсудили угрозы «Северного потока-2», - Галущенко

Министры энергетики США, Германии и Украины на трехсторонней встрече обсудили угрозы, которые несет реализация проекта «Северный поток-2», сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко по результатам встречи с Петером Альтмайером и Дженнифер Гренголм, состоявшейся в понедельник в ходе Крымской платформы.

«Относительно „Северного потока-2“. На самом деле мы выходили из той позиции, которая уже задекларирована, озвучена президентом Украины, о том, что мы не можем позволить Российской Федерации использовать газ как оружие. И мы довольно подробно обсудили вопрос обеспечения безопасности поставок газа, обеспечения транзита, а также те шаги, которые обеспечат гарантии для Украины в сохранении транзитного потенциала», — отметил Галущенко.

Читайте также: Программа макрофинансовой помощи ЕС заканчивается 15 сентября

Галущенко также акцентировал, что стороны детально обсудили вопросы применения Третьего энергопакета в отношении «СП-2» и устранения монополии «Газпрома» в поставках газа, а также «целый ряд шагов, которые действительно можно сделать с точки зрения реальных гарантий для Украины относительно сохранения транзита».

«И ключевое в этом как раз — это энергобезопасность как Украины, так и стран Европы», — подчеркнул министр.

Читайте также: Лидеры стран G7 24 августа соберутся на срочное заседание из-за ситуации в Афганистане

Также, по его словам, отдельно министры обсудили синхронизацию энергосистемы Украины с европейской.

«Мы отметили, что это является важным для Украины с точки зрения декарбонизации тех процессов, которые мы сегодня намерены реализовывать с точки зрения трансформации энергетики», — указал Галущенко.

Северный поток-2, Минэнерго США, Герман Галущенко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 23 августа 2021
Воскресенье, 22 августа 2021
Суббота, 21 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Годный
Сергей Годный
политолог

Венедиктова сама показала, что не верит в правдивость обвинений против Медведчука

Генеральный прокурор перечисляет обвинения в адрес Виктора Медведчука и Тараса Козака, а сама постоянно сигнализирует нам на языке жестов «Не верю», «Не верю».
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Не так страшен «Северный поток-2», как его малюют?

«Северный поток-2» - не первый и даже не третий газопровод в обход Украины. Почему же вокруг СВ-2 такой ажиотаж? Поэтому наша элита боится, что после запуска «Северного потока-2» украинская ГТС станет просто не нужна.
Сергей Слободчук
Сергей Слободчук
политтехнолог, эксперт-международник

Чиновник, курировавший постройку флагштока в Херсоне, пожертвовал «лексусом», чтобы показать, как работает «закон Даннинга-Крюгера»

Человек пожертвовал «лексусом» (который, судя по финансовой отчетности, и есть флагшток :-)), чтобы показать, как работает закон Даннинга-Крюгера. Давайте скажем ему спасибо. И спасибо, что никто не пострадал во время эксперимента
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016