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Минэнерго разработало законопроект о внедрении тарифов Feed-in-Premium для ВИЭ-генерации

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Минэнерго разработало законопроект о внедрении тарифов Feed-in-Premium для ВИЭ-генерации

Министерство энергетики Украины разработало и вынесло на публичное обсуждение законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников энергии на рыночных принципах», который предусматривает внедрение тарифной системы Feed-in-Premium (контракты на разницу) для производителей электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) вместо действующей системы фиксированных «зеленых» тарифов Feed-in-Tariff.

Как сообщается в пресс-релизе Минэнерго в четверг, Feed-in-Premium будет распространяться как на действующие договора купли-продажи «зеленой» э/э, так и на будущие договора, которые будут заключаться с победителями аукционов на строительство новых возобновляемых мощностей.

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«Согласно этой модели, производители из ВИЭ смогут напрямую выступать как участники рынка, самостоятельно продавая электроэнергию, оптимизируя свои доходы от производства и уменьшая свои небалансы», — отметил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, слова которого приведены в пресс-релизе.

В то же время, по его словам, субъекты возобновляемой генерации будут иметь право на получение компенсации от гарантированного покупателя в виде разницы между установленным «зеленым» тарифом и рыночной или аукционной ценой.

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Кроме того, в соответствии с законопроектом, «зеленые» производители получат возможность создавать новые отдельные балансирующие группы, которые будут управлять небалансами э/э собственного портфеля объектов в режиме реального времени.

Как подчеркнули в Минэнерго, это позволит ВИЭ-генерации «во избежание небалансов, внедрять новые подходы и технологии прогнозирования, системы накопления энергии и управления спросом, способствуя балансировке энергосистемы».

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, внедрение Feed-in-Premium также позволит повысить точность прогнозирования производства э/э ВИЭ, снизит объемы небалансов «зеленой» э/э у ГП «Гарантированный покупатель», увеличит долю экологически чистой э/э из возобновляемых источников, а также предоставит ВИЭ-генерации возможность получения своевременной оплаты за э/э на рынке.

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В соответствии с выводами авторов законопроекта, «предлагается дальнейшее развитие возобновляемой энергетики в Украине проводить в рамках аукционной модели поддержки с учетом лучших мировых практик, а именно в соответствии с моделью контрактов на разницу и со сроком поддержки в 15 лет».

К середине 2021 года установленная мощность объектов возобновляемой энергетики в Украине, которые работают по «зеленому» тарифу, достигла 8 ГВт (без учета генерирующих установок потребителей, частных домохозяйств и объектов, расположенных на оккупированных территориях).

Минэнерго, Feed-in-Premium, ВИЭ-генерация
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