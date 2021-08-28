Украина и Молдова договорились об укреплении торговых отношений, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица подписали межправительственный протокол о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле.
Как сообщила пресс-служба правительства Украины, изменения к соглашению о свободной торговле предусматривают, что в торговле между Украиной и Молдовой применяться Пан-евро-средиземноморские правила происхождения товаров.
«Переход на эти правила происхождения товаров объединяет украинское и молдавское Соглашения об ассоциации с ЕС в одну систему. Год назад мы сделали такой шаг с Грузией. И теперь мы объединяем торговые режимы всех государств Ассоциированного трио между собой и с ЕС», - пояснил премьер-министр Украины.
Глава украинского правительства отметил, что система пан-евро-средиземноморской кумуляции позволяет торговать товарами, которые произведены из компонентов, которые могут происходить из всех стран в этой системе.
«Этот протокол является еще одним шагом к выходу стран Ассоциированного трио из торговых отношений СНГ и перехода к ЕС-центрированной экономике», — подчеркнул Шмыгаль.
Со своей стороны премьер-министр Молдовы отметила, что Протокол подтверждает готовность содействовать торговым отношениям между двумя странами, в частности на пути европейской интеграции.
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