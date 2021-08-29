В Украине две области не соответствуют «зеленой» зоне карантина, - МОЗ

Две области Украины — Винницкая и Черкасская — не соответствуют зеленой зоне эпидбезопасности по одному из показателей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По состоянию на 29 августа в Винницкой области наблюдается красный уровень по показателю динамики госпитализаций. По информации Минздрава, он в данном регионе составляет 54,9% (норма не более 50%).

Также в Черкасской области длительное время наблюдается низкий уровень охвата тестирования на COVID-19.

Все остальные регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина.

Как сообщалось, в Украине за прошедшие сутки подтверждено 1 906 случаев заражения коронавирусом.