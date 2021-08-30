Конгресс США предложил выделить деньги для укрепления безопасности Украины

Палата представителей конгресса США предлагает включить выделение $275 миллионов помощи Украине в целях укрепления ее безопасности в оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2022 финансовый год.
В проекте бюджета, подготовленном комитетом сената по вооруженным силам, содержится предложение «выделить 275 миллионов долларов Инициативе содействия безопасности Украине для поддержки и помощи украинским вооруженным силам».
Следующий финансовый год в США начинается 1 октября 2021 года.
Проект бюджета был обнародован на фоне готовящейся встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне.
Как ожидается, на предстоящей встрече с Байденом Зеленский будет настаивать на увеличении объема американской военной помощи, а также на выпуске облигаций под гарантию США для содействия в восстановлении инфраструктуры и перезагрузки экономики.
На минувшей неделе Байден распорядился выделить Украине помощь в размере до 60 миллионов долларов за счет средств Пентагона.
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