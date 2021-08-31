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Разумков попросил Данилова назвать законы, которые не соответствуют Конституции и являются коррупционными

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Разумков попросил Данилова назвать законы, которые не соответствуют Конституции и являются коррупционными

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призывает секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова уточнить, какие именно из принятых парламентом законов, по его мнению, не отвечают Конституции и могут содержать коррупционные составляющие.

«Действительно звучала позиция (секретаря СНБО Алексея Данилова — Ред.), но мне тоже хотелось бы увидеть, какие законы принимаются в Раде и, по мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны, не отвечают Конституции, законам, являются коррупционными. Очень часто и от СНБО поступают предложения к тем или иным законам — надеюсь, там нет коррупционной состоящей», — сказал спикер на брифинге во вторник, передает Интерфакс-Украина.

При этом Разумков напомнил, что предложил Данилову указать с трибуны парламента на конкретных народных депутатов, на которых, по мнению секретаря СНБО, оказывается влияние олигархов.

«Даже если мы гипотетически будем говорить о том, что есть какое-то влияние, то я уже предложил показать, — на кого. Мое предложение по поводу трибуны остается в силе», — отметил он.

Более того, глава Рады выразил уверенность в том, что президент Украины не стал бы подписывать законы, содержащие коррупционные составляющие.

«После принятия закона, именно президент подписывает его. Я уверен, в отличие от господина Данилова, что президент является гарантом Конституции и как глава государства точно не подписал бы закон, в котором есть коррупционная составляющая, сто процентов. Надеюсь, что здесь он (Данилов — ИФ) спорить со мной не будет», — уточнил председатель парламента.

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Как сообщалось, ранее Данилов в одном из интервью заявил, что влияние олигархов именно на Верховную Раду в настоящее время «есть очень и очень большим».

«Мы можем видеть это по законам, которые принимаются. И это нужно останавливать», — сказал секретарь СНБО.

Дмитрий Разумков, Алексей Данилов
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