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Зеленский встретился с представителями группы поддержки Украины в Конгрессе США

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Зеленский встретился с представителями группы поддержки Украины в Конгрессе США

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США обсудил с членами Украинского кокуса (группы поддержки) в Конгрессе ситуацию с безопасностью и «Северный поток — 2», сообщает пресс-служба главы государства.

«Значительное внимание собеседники уделили вопросам ситуации с безопасностью вокруг Украины и в регионе, ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму. Отдельной темой для диалога стала проблематика безопасности, связанная с реализацией Россией проекта «Северный поток — 2», — указывается в сообщении.

Зеленский отметил, что санкционное давление на Россию в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2» должно сохраняться.

«Только санкции США в отношении „Северного потока — 2“ могут стимулировать РФ к договоренностям и их соблюдению», — убежден Зеленский.

Кроме того, президент ознакомил представителей Конгресса с реформами, которые проводятся в Украине, и призвал американскую сторону присоединиться к реализации презентованного в Вашингтоне Плана трансформации украинской экономики.

«Мы делаем решительные шаги для ускорения реальной трансформации Украины и имеем четкий план реализации приоритетов, включая антикоррупционную политику и судебную реформу», — подчеркнул он.

Также президент выразил заинтересованность Украины в расширении сотрудничества с США в образовательной сфере.

Отдельно он поблагодарил американскую сторону за лечение и реабилитацию украинских военнослужащих и отметил, что рассчитывает на поддержку США в создании сети лечебно-реабилитационных центров для военнослужащих в Украине.

Кроме того, во время разговора стороны обсудили события в Афганистане и шаги, которые осуществляют Украина и США для эвакуации своих граждан из этой страны.

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Зеленский поблагодарил американскую делегацию, которая была представлена на высоком уровне, за участие в праздновании 30-летия восстановления независимости Украины и первом саммите Крымской платформы. Он также отметил действенную двухпартийную и двухпалатную поддержку в Конгрессе США, которая является важной основой стратегического партнерства и базируется на общих ценностях и долгосрочных интересах.

«Мы продолжаем отстаивать общие с Соединенными Штатами демократические ценности и заинтересованы в выводе стратегического партнерства на качественно новый уровень», — сказал он.

В свою очередь сопредседатель Украинского кокуса Марси Каптур заверила президента в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и всех положительных преобразований в государстве.

Конгресс США, Владимир Зеленский
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