Украинские паралимпийцы завоевали в четверг 9 медалей, в том числе 3 золотые

Украинские спортсмены за девятый день соревнований на Паралимпиаде в Токио завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в соцсети Facebook.
Золото в копилку украинской сборной принесли Мария Помазан (легкая атлетика, толкание ядра, класс F35), Владислав Загребельный (легкая атлетика, прыжки в длину, класс T37) и Максим Крипак (плавание, 100 метров на спине, класс S10).
Серебро завоевали Елизавета Мерешко (плавание, 400 метров вольным стилем, класс S6), Виктор Дидух и Максим Николенко (настольный теннис, команда, класс 8), Антон Коль (плавание, 50 метров на спине, класс S1) и Оксана Ботурчук (легкая атлетика, 100 метров, класс T12).
Бронзу в своих дисциплинах получили Денис Остапченко (плавание, 50 метров вольным стилем, класс S3) и Алексей Денисюк (пулевая стрельба, микст, малокалиберный скорострельный пистолет 25 м, класс — SH1).
В общем командном зачете украинская сборная находится на 5 строчке, завоевав 84 медали, в том числе 20 золотых, 39 серебряных и 25 бронзовых.
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