Глава «Нафтогаза» назвал способ заблокировать «Северный поток-2»

Работу газопровода «Северный поток-2» возможно заблокировать даже после завершения строительства, если США введут необходимые для этого санкции. Об этом в рамках форума YES Brainstorming рассказал глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

«Если правительство США введет санкции, мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать», — пояснил он.

При этом глава «Нафтогаза» подчеркнул, что санкции США долгое время блокировали строительство газопровода, но в последнее время ограничения были сняты.

По словам Витренко, для Украины проблема с «Северным потоком — 2» является символом «западной коррупции». Он также уточнил, что экономические выгоды, которые сулит газопровод Европе, представляют проблемы для безопасности Украины.

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Напомним, Украина настаивает на закреплении «на бумаге» международных гарантий в случае злоупотребления РФ «Северным потоком-2», сообщил сегодня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.