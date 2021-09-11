Глава «Нафтогаза» назвал способ заблокировать «Северный поток-2»

Работу газопровода «Северный поток-2» возможно заблокировать даже после завершения строительства, если США введут необходимые для этого санкции. Об этом в рамках форума YES Brainstorming рассказал глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
«Если правительство США введет санкции, мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать», — пояснил он.
При этом глава «Нафтогаза» подчеркнул, что санкции США долгое время блокировали строительство газопровода, но в последнее время ограничения были сняты.
По словам Витренко, для Украины проблема с «Северным потоком — 2» является символом «западной коррупции». Он также уточнил, что экономические выгоды, которые сулит газопровод Европе, представляют проблемы для безопасности Украины.
Читайте также: СНБО займется «банкопадом» и ответственными за него
Напомним, Украина настаивает на закреплении «на бумаге» международных гарантий в случае злоупотребления РФ «Северным потоком-2», сообщил сегодня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016