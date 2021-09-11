СНБО займется «банкопадом» и ответственными за него

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрит вопрос банкопада и ответственных за него лиц, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Следующий кейс, который будет рассматриваться в Совете национальной безопасности и обороны по поручению президента Украины, — как произошло так, что денег нет, олигархи дополнительные появились после, скажем так, „банкопадов“ в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичными», — заявил Данилов на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу, сообщает Интерфакс-Украина.
Что касается бизнесмена Игоря Коломойского, секретарь СНБО отметил, что «если бы не были сообщники в Национальном банке Украины, то он бы никоим образом и не мог бы ничего делать».
«Это институция, которая должна была контролировать все эти вещи, но они и сегодня все работают по своим должностям, они уважаемы. Они (НБУ — Ред.) должны совместно (с СНБО — Ред.) идти к тем процессам, которые мы сегодня предъявляем Игорю Валерьевичу Коломойскому», — сказал секретарь СНБО.
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