Всемирный банк советует Украине инвестировать в людей

Инвестиции в физический капитал и инфраструктуру без достаточных вложений в человеческий капитал могут не дать Украине ожидаемых дивидендов, полагает вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.
«Я приветствую тот факт, что разработчики политики определили приоритетные сферы и признали необходимость мобилизации инвестиций», — сказала Бьерде в интервью агентству «Интерфакс-Украина», комментируя намерения правительства стимулировать инвестиции в «точки роста» — приоритетные отрасли.
«Однако я хочу подчеркнуть один важный аспект, который не был особенно высветлен в планах правительства — важность человеческого капитала. Сумма образования, навыков, опыта, инновационности и здоровья населения является, согласно исследованию, самым важным ресурсом для стабильного экономического роста. Это клей, который объединяет другие факторы производства, в том числе физический капитал и инфраструктуру», — добавила она.
В то же время неадекватность человеческого капитала может значительно повлиять на развитие, полагает вице-президент ВБ.
«Без надлежащего человеческого капитала дополнительные инвестиции в физический капитал могут не дать ожидаемых дивидендов», — заключила Бьерде.
Как сообщалось, правительство определило пять приоритетных кластеров, которые для Украины могут дать максимальный мультипликативный эффект: технологическое производство, энергетическая безопасность, безопасность жизни, транспорт и «Город мастеров», или развитие местных, уникальных производств. По мнению правительства, стимулирование этих «точек роста» инвестициями в размере $1 млрд даст максимальный мультипликативный эффект и повлечет рост экономики на 1-2% ВВП.
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